Provinciaal kampioenschap badminton door Nero's badmintonclub uit Hoeilaart

In vijf categorieën strijden 216 badmintonspelers in de gemeentelijke sporthal van Hoeilaart voor de provinciale titel. Van alle provinciale kampioenschappen is de bezettingsgraad in Hoeilaart het hoogst. Een goeie zaak voor de club en de badmintonsport in het algemeen. “In heel Vlaanderen kent het badminton een dipje,” zegt tornooiverantwoordelijke Herman De Winné. “Dat heeft met corona te maken, maar ook met veranderende gewoontes bij de spelers, bij hun ouders,… Er is minder engagement om een hele dag naar een tornooi te gaan. Maar ik maak me sterk dat het tij zal keren.”

Een verslag van het PK zie je in RINGtv Sport.