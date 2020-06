Provincie koopt Bomaco-site voor bijna 20 miljoen euro

De Vlaams-Brabantse provincieraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor de aankoop van Bomaco-site in Asse. De provincie wil met de aankoop op termijn de uitbreiding van het aanpalende PIVO mogelijk maken. Met de aankoop van de meer dan 8 hectare grote site is een bedrag gemoeid van maar liefst 19,74 miljoen euro.

Het PIVO heeft de afgelopen jaren immers een sterke toename van opleidingsactiviteiten gekend en ruimtelijk haar limieten bereikt. Zo steeg het aantal opleidingsuren op deze site met zo'n 40 procent van 326.897 in 2010 tot 454.949 in 2019.“We verwachten dat het aantal opleidingen zal blijven toenemen en dat de verdere professionalisering van de opleidingen voor politie en brandweer gepaard zal gaan met meer praktijklessen. Vooral voor de verdere ontwikkeling van de specialisatie rijopleidingen en verkeer is er nood aan bijkomende ruimte en gespecialiseerde infrastructuur", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het PIVO.

Door de aankoop van de Bomaco-site wil de provincie de ontwikkeling van de toekomstige opleidingen opvangen en het voortbestaan van onze veiligheidsschool garanderen. Bedoeling is volgens de bevoegde gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) om deze legislatuur een masterplan op te stellen voor de site en nadien middelen vrij te maken voor de nodige investeringen. In afwachting zou een deel van het terrein van dit voormalig houtbedrijf al kunnen gebruikt worden voor opleidingen. De provincie wil overigens een deel van deze waarop voorheen een houtverwerkend bedrijf gevestigd was terug verkopen.