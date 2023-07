Provincie laat toekomst waterrecreatie in domein van Huizingen onderzoeken

Een groep van bedrijven start in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant met een onderzoek naar de toekomst van de waterrecreatie in het provinciedomein van Huizingen. Zij moeten tegen begin volgend jaar verschillende scenario’s op tafel leggen. Daarvan worden er twee verder uitgewerkt.

Vorig jaar sloot de provincie het openluchtzwembad in Huizingen, een beslissing waarop heel wat protest kwam. De provincie besliste daarom om een studie op te starten die alternatieven moet onderzoeken, waaronder renovatie of de aanleg van zwemvijvers in de domeinen van Huizingen, de Halve Maan in Diest en Kessel-Lo in Leuven.

De provincie heeft nu een consortium aangeduid dat het onderzoek de komende maanden op poten moet zetten. Daarbij zullen ook de steden en gemeenten betrokken worden. Het is de bedoeling om begin 2024 twee toekomstbeelden per provinciedomein op tafel te leggen.

“Deze twee toekomstbeelden zullen zeer gedetailleerd onderzocht en uitgewerkt worden en bieden hopelijk ook antwoorden op problemen, maar ook kansen die vandaag in de domeinen aanwezig zijn”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.