Provincie start rondetafelgesprekken voor oprichting Nationaal Park Brabantse Wouden

Eén grote natuurzone in Vlaams-Brabant die ruim 10.000 hectare aan bos en groen zou omvatten, zo zou je het op te richten Nationaal Park Brabantse Wouden kunnen omschrijven. Al betekent dit niet dat die hele zone bebost zal worden. Daarvoor liggen bijvoorbeeld het Zoniënwoud en het Hallerbos niet dicht genoeg bij elkaar. Door gerichte ingrepen wil de regering de bestaande groen-blauwe netwerken versterken en de verschillende gebieden beter op elkaar laten aansluiten. “Zo maken we niet alleen werk van de betonstop, maar nemen we ook maatregelen om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden,” aldus Vlaams-Brabants gedeputeerde voor Leefmilieu Bart Nevens.

'Niet concreet'

“De komende twee jaar willen we inderdaad onderzoeken hoe we al die groene zones beter met elkaar in contact kunnen brengen,” aldus Patrick Huvenne van het Agentschap Natuur en Bos. “Het label Nationaal Park is op zich niet in onze wetgeving vastgelegd en dus een lege doos,” vervolgt hij. “Het is wel een mogelijke denkpiste om een samenwerking tussen alle partners in onder te brengen. Hoe we dat concreet moeten doen, is echter nog onduidelijk.”

Gedeputeerde Nevens wil alvast rondetafelgesprekken opstarten met alle betrokken partners. “Een uitgestoken hand nemen we graag aan,” zegt Patrick Huvenne daarover. “Waarschijnlijk zullen die gesprekken in de loop van volgend schooljaar kunnen plaatsvinden.”