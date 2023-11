Provincie steunt nieuwe asielen: “Elk dier verdient zorg en opvang”

De provincie Vlaams-Brabant wil het makkelijker maken om nieuwe dierenasielen op te zetten of bestaande asielen uit te breiden. Het heeft daarvoor een nieuw subsidiereglement klaar. Elk asiel maakt aanspraak op een maximum van 150.000 euro. Het reglement treedt vanaf volgend jaar in werking. “Dit is een antwoord op de structurele tekortkomingen in dierenopvang in de regio”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een nieuw reglement goedgekeurd dat subsidies voorziet voor de oprichting van nieuwe dierenasielen en de uitbreiding van bestaande opvanginitiatieven. Het biedt een financiële stimulans voor de aanpak van het groeiende probleem van overbevolking in dierenasielen. “Met de toenemende vraag naar opvang en de noodkreten van overvolle bestaande asielen, voelden we de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen. Dit reglement is een belangrijke stap om te zorgen dat elk dier in Vlaams-Brabant de zorg en opvang krijgt die het verdient”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Dankzij de subsidies moet het makkelijker worden voor organisaties en particulieren om nieuwe dierenasielen op te zetten of bestaande faciliteiten uit te breiden. “Dit reglement is meer dan een financiële maatregel. Het is een blijk van onze diepgewortelde overtuiging dat elk dier recht heeft op een waardig leven. Door te investeren in de infrastructuur van dierenasielen, investeren we ook in een humane en zorgzame samenleving”, aldus Nevens.