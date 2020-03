Provinciedomein van Huizingen blijft open

Het provinciedomein van Huizingen blijft voorlopig open. Het personeel gaat wel toekijken dat de bezoekers voldoende afstand bewaren en het samenscholingsverbod gerespecteerd wordt. Met dit mooie weer misschien het een uitstekend idee om even alle coronazorgen weg te stappen of te joggen in het domein.

Wandelen en zich ontspannen in de natuur zijn nog steeds toegelaten, dus het domein blijft open. De speeltuinen en het dierenpark in Huizingen zijn wel gesloten tot en met 5 april. Ook de andere provinciedomeinen in de regio blijven open. Wandelen, joggen, fietsen en recreëren kan enkel alleen, met twee of in gezinsverband, zoals de coronamaatregelen van de federale overheid dat opleggen. Natuurpunt laat weten dat alle activiteiten zijn afgelast, maar dat alle natuurgebieden open blijven.