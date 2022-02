Provinciegouverneur Spooren: “Betogen mag, wegen blokkeren niet”

Al weken legt het vrijheidskonvooi de Canadese hoofdstad Ottawa lam. Hun manier van protesteren, met onder meer het blokkeren van wegen, slaat intussen over naar Europa. Onder meer vanuit Frankrijk zijn betogers op weg naar Brussel om te betogen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden verbood een optocht naar de hoofdstad, maar volgens burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput moet dat verbod ‘ruimer worden afgedwongen’ zodat de gemeenten in de Rand niet met de miserie zouden zitten. Hij keek daarvoor naar provinciegouverneur Jan Spooren, die intussen een politiebesluit heeft afgekondigd.

“Manifestaties worden niet verboden, mensen mogen hun mening laten horen”, zegt Spooren. “Wat wel verboden is, is het blokkeren van grote verkeersassen, verkeersknooppunten, toegangswegen tot de luchthaven, industriezones en andere strategische plaatsen binnen de provincie Vlaams-Brabant. Ook andere acties die blokkeringen tot gevolg hebben zijn niet toegelaten in Vlaams-Brabant. Met het politiebesluit hebben de burgemeesters en politie een instrument om op dezelfde manier op te treden bij deze manifestaties.”

Het besluit van de gouverneur is van kracht van zondag 13 februari tot en met dinsdag 15 februari. Volgens Spooren is het moeilijk in te schatten welke gevolgen de manifestatie zal hebben. “De situatie wordt op de voet gevolgd. Zowel de lokale als de federale politie in Vlaams-Brabant is klaar om op een evenwichtige wijze tussen te komen. Zij hebben zich zeer goed voorbereid en blijven waakzaam”, besluit Spooren.

Foto: Twitter