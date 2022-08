Provinciegouverneur Spooren: "Voorlopig geen probleem met leidingwater, maar wees zuinig"

Vanaf vandaag is het code rood voor brandgevaar in natuur- en bosgebieden door de aanhoudende droogte en hitte. Wandelen in bossen wordt afgeraden, het gebruik van vuur en roken is er zelfs verboden. Ook tegen de droogte worden tal van maatregelen genomen. Al is er volgens provinciegouverneur Jan Spooren voorlopig geen probleem met ons leidingwater.

Sinds mei gelden al een aantal maatregelen, onder meer rond het oppompen van water, en die helpen. “Op enkele bevaarbare kanalen is er ook een beperkt onttrekkingsverbod en zijn er maatregelen in verband met sluizen, enzovoort”, legt gouverneur Jan Spooren uit. “Wat betreft het leidingwater is er niet meteen een probleem. Watermaatschappijen hebben ook verbindingen aangelegd tussen verschillende gebieden. Als er ergens een tekort is, kan men vanuit een ander gebied water aanvoeren.”

Een sproeiverbod is ook nog mogelijk, al is dat volgens Spooren moeilijk te controleren. Bovendien merkt hij op dat we zelf al minder water gebruiken. “Het piekverbruik van water is veel minder dan enkele jaren geleden. Er is een groeiend bewustzijn van dat we duurzaam moeten omgaan met water. De energiecrisis en financiële impact speelt ook mee. Water wordt ook duurder, mensen houden daar rekening mee”, meent Spooren.

In natuur- en bosgebieden geldt vanaf vandaag code rood voor de hitte. “Dat wil concreet zeggen dat er een verhoogde waakzaamheid is van brandweer en boswachters”, legt Spooren uit. “Ze kunnen heel snel uitrukken als er brand ontstaat, maar ze gaan ook voortdurend toezicht doen. Er gaan mensen patrouilleren zodanig dat men heel snel kan ingrijpen.”