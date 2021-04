Provinciegouverneur Spooren wil met slimme camera's gsm-gebruik achter het stuur beboeten

Provinciegouverneur Jan Spooren wil ANPR-camera’s inzetten om het gsm’en achter het stuur te beboeten. De provincie Vlaams-Brabant bekijkt of ze daarvoor slimme camera’s op haar grondgebied kan gebruiken, al is er wel een belangrijke kanttekening. De camera’s mogen daarvoor vandaag niet gebruikt worden omdat het niet wettelijk is.

In Antwerpen loopt een proefproject waarbij verkeersinstituut Vias onderzoekt of ANPR-camera’s bestuurders kunnen betrappen op het gebruik van de gsm achter het stuur. Het verkeersinstituut Vias zat ook al rond de tafel met de provincie Vlaams-Brabant. Gouverneur staat positief tegenover het idee. “Die slimme camera’s kunnen vandaag de dag in de wagen fotograferen. Het project toont aan dat je met de bestaande camera’s kan zien of iemand zijn gsm gebruikt achter het stuur. Het vraagt dus geen extra financiële inspanningen”, aldus Spooren.

Volgens Spooren is de pakkans door het gebruik van ANPR-camera’s 35 keer hoger, waardoor de verkeersveiligheid met een kwart zou toenemen. Maar vandaag mogen de slimme camera’s niet gebruikt worden om gsm-gebruik achter het stuur te detecteren. “Het juridische kader rond ontbreekt nog”, aldus Spooren. “Ook alles rond de privacy moet nog goed gereld worden. Ik ben een grote voorstander van handhaving van verkeersinbreuken, maar een even grote tegenstander van een politiestaat. Het wettelijk kader moet dus echt tiptop in orden zijn.”