Publiek gefascineerd door zonsverduistering in Volkssterrenwacht MIRA

Vandaag zal in ons land rond de middag een gedeeltelijke zonsverduistering te zien zijn. We krijgen geen totale zonsverduistering, maar met een derde van de zon bedekt is er toch sprake van een fascinerend schouwspel aan de hemel. Daarom opent Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen uitzonderlijk de deuren.