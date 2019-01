Puppy sterft na eten vergiftigde makreel

In Merchtem is maandagavond een hondje van negen maanden gestorven na het eten van vergiftige makreel. Die lag in een bosje langs de Brusselsesteenweg in Brussegem. Opmerkelijk, twee jaar geleden werd in hetzelfde bos de hond van VRT-presentator Ruben Van Gucht vergiftigd.

De puppy overleed nadat hij tijdens een wandelingen van de inhoud van een blikje makreel at. Het baasje bracht zijn trouwe viervoeter naar de dierenarts, maar die kon de hond niet meer redden. “Iemand heeft het blikje neergelegd op de plek waar ik altijd passeer. Dit is dus bewust voor mij gedaan,” zegt zijn baasje op sociale media.

Opmerkelijk, op nog geen 500 meter van de plek waar de vergiftigde makreel lag, werd in 2017 ook de hond van VRT-presentator Ruben Van Gucht vergiftigd. Die at toen van een worst waarin Temic verwerkt was, een uiterst gevaarlijke insecticide die alleen in gespecialiseerde zaken voor landbouwproducten te koop is. Bovendien is Temic in Europa al 10 jaar verboden, waardoor het moeilijk te verkrijgen is.

Merchtems burgemeester is hard voor de giflegger in Brussegem. “Ik vind het wraakroepend dat er opnieuw iemand zijn huisdier verliest, puur omdat iemand daar plezier in heeft. Aan de mensen die zulke wreedheden doen: stop hiermee,” zegt Mast in Het Laatste Nieuws.

Foto: archieffoto