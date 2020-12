PVDA voert actie tegen duurdere vuilniszakken

PVDA Vlaams-Brabant voert vandaag actie tegen het nieuwe afvalbeleid dat intercommunale Intradura volgend jaar invoert. “Zij zullen voor alle 17 gemeenten drie uniforme huisvuilniszakken voorzien met als doel het sorteren te vergemakkelijken. Wat Intradura niet vermeldt is dat de prijs voor de vuilniszakken in bijna alle gemeenten zal stijgen”, reageert Line De Witte, voorzitster van PvdA Vlaams-Brabant.

17 gemeenten in Halle-Vilvoorde krijgen volgend jaar drie dezelfde vuilniszakken: een zwarte restafvalzak, een groene GFT-zak en een blauwe PMD-zak. “Dat de ophaling vereenvoudigd wordt, is een goede zaak”, meent Line De Witte van PVDA Vlaams-Brabant, “maar dat de prijzen voor de vuilniszakken in gemeenten als Dilbeek en Asse met 33% stijgen, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Een samenwerking tussen verschillende gemeenten voor de afvalophaling zou toch net moeten leiden tot meer efficiëntie en goedkopere prijzen?"

Volgens PVDA zullen de duurdere vuilniszakken het sluikstorten alleen maar in de hand werken. Daarom voert het actie tegen het nieuwe beleid door zelf vuilnis op te ruimen in enkele gemeenten. De partij lanceert ook een petitie met als doel duizenden handtekeningen te verzamelen.