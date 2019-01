Quietas Dilbeek feest voor 9204 wenskaarten

In het woonzorgcentrum Quietas (Armonea) in Dilbeek werd vandaag gevierd. Aanleiding is het feit dat de bewoners van het rusthuis maar liefst 9204 wenskaarten kregen toegestuurd. De directeur hield zijn woord en tracteerde de rusthuisbewoners en het personeel op een groot feest met hapjes, drank en muziek.

Aanvankelijk was het de bedoeling om in totaal 2019 wenskaarten toegestuurd te krijgen. Het initiatief ontstond omdat, zeker tijdens de voorbije feestperiode, veel mensen alleen zijn en zij een paar woorden van steun en troost goed kunnen gebruiken. De reactie op de oproep was massaal. Van over het hele land werden wenskaartjes naar het woonzorgcentrum in Dilbeek gestuurd, met als resultaat 9204 kaartjes! Gezien het grote aantal werden zelfs aan bewoners van andere woonzorgcentra in Dilbeek wenskaartjes bezorgd!

Lang op voorhand had de directeur laten weten dat hij de bewoners en het personeel zou tracteren op een groot feest en vandaag was het zover. Op het menu stonden drankjes, hapjes en een optreden. Voor iedereen die er vandaag in Dilbeek bij was, een dag om niet snel te vergeten.