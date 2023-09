Raad van State fluit Grimbergen terug, overstap van Intradura naar Incovo vernietigd

De Raad van State heeft de gemeenteraadsbesluiten vernietigd over de overdracht van het beheer van de recyclageparken en het sluikstortbeleid van Intradura naar Incovo. “Een blamage en gezichtsverlies voor Grimbergen”, zegt Eddie Boelens (Groen). Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) zegt dat de dienstverlening verzekerd blijft. “De gemeente onderhandelt over een oplossing.”

Begin 2021 besliste de toenmalige meerderheid van Vernieuwing, Open VLD en N-VA om het beheer van de recyclageparken en het sluikstortbeleid van Intradura naar Incovo over te dragen. Intradura startte een procedure tegen de beslissing van de meerderheid en ook Groen, Vooruit en CD&V – toen nog oppositiepartij – dienden een klacht in. Zij krijgen nu gelijk. “Zoals verwacht vernietigde de Raad van State op verzoek van Intradura de beslissing”, vertelt gemeenteraadslid Eddie Boelens. “We vragen ons af welke gevolgen deze nietigverklaring door de Raad van State zal hebben voor de reeds gemaakte afspraken rond zwerfvuil- en sluikstortbeleid met Incovo. We vrezen ook financiële gevolgen.”

Tegen het einde van dit jaar moet er een onderhandelde oplossing worden gevonden. Het afvalbeleid in Grimbergen is inmiddels een kluwen geworden: Incovo staat in Grimbergen ook in voor het bestrijden en opruimen van sluikstorten en baat het recyclagepark in Grimbergen uit. De afvalophaling gebeurt dan weer door Intradura. “We zijn aan het onderhandelen voor een akkoord over het afvalbeleid”, zegt burgemeester Bart Laeremans. “Op termijn zal de uitbating van het recyclagepark terug naar Intradura gaan. De dienstverlening blijft in alle geval gegarandeerd. We werken aan een oplossing en kunnen nu nog geen details vrijgeven.”