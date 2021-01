Racen met telegeleide auto's voor jong en oud: "puur plezier"

Radiocontrol Grimbergen is al drie jaar een club voor wie graag racet met telegeleide wagens. Omdat het initiatief zo populair is, is initiatiefnemer Tom Adams nu op zoek naar een nieuwe locatie.

Al drie jaar wordt er elke donderdag in de zaal van fanfare Rumolduszonen Humbeek geen muziek gespeeld, maar geracet met telegeleide wagens. Door corona kan dat nu even niet, maar in normale omstandigheden beleven zo’n 35 leden van Radiocontrol Grimbergen dan de tijd van hun leven. “Dat is gewoon om plezier te hebben,” licht initiatiefnemer Tom Adams toe. “We organiseren geen wedstrijden, registreren geen tijden, alles is hier gemaakt om gewoon plezier te hebben.”

De leden van Radiocontrol Grimbergen zijn jong en minder jong. Eén van de pupillen is Vince, hij kreeg een telegeleide auto van zijn papa en is maar wat blij met de tips die hij krijgt van de oudere garde. “Als je zomaar iets doet, kan je botsen. Je moet echt controle hebben over het voertuig en ook kijken naar je afstandsbediening.”

RCG Grimbergen groeit en dus wordt de zaal van de fanfare in Humbeek te klein. Een groot budget om een nieuwe locatie te vinden is er niet, want de organisatie krijgt geen subsidies. Dus hoopt Tom op de hulp van een goeie ziel. “we hoeven niet persé een zaal te vinden, een magazijn of een grote kelder of zolder kunnen ook dienen. Zolang de locatie maar groter is dan 300 vierkante meter.”

Een uitgebreid verslag zie je vanavond in ons nieuws.