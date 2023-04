Raceplezier na de prikken: gocarts scheuren door voormalig vaccinatiecentrum

In Dilbeek is afgelopen weekend ‘GoCart Sportaculair’ geopend. Dat is een 250 meter lang indoor parcours voor gocarts. Opvallend, het circuit is ondergebracht in de voormalige doe-het-zelfzaak Royer, dat de voorbije maanden dienst deed als vaccinatiecentrum.