Ramadan eindigt zonder grootse Suikerfeesten

“Het wordt een trieste dag,” vindt Mimoun Aquichouh, de voorzitter van de Vilvoordse moskee. “Normaal gezien vieren we het Suikerfeest met onze families, maar dit jaar zal iedereen het in zijn eigen huis moeten vieren. Ook in de moskeeën vinden dit jaar geen Suikerfeesten plaats.”

Geen grote afsluiter dus van de vastenperiode. Ook de ramadan beleven in coronatijden was niet evident. “De Ramadan is eigenlijk een maand van delen, met de buren vasten en samenzijn. Dit kon nu niet. In de moskee hebben we wel geprobeerd om te delen met anderen door bereide maaltijden uit te delen. Dat was eigenlijk het enige dat we dit jaar konden doen,” aldus Aquichouh.