'Ramadan Express' volgt laatste week ramadan van vrouwen in onze regio

De laatste week van de ramadan is begonnen. Heel wat moslims hebben er bijna een maand lang vast op zitten en kijken uit naar het Suikerfeest. In onze nieuwe reeks Ramadan Express volgt RINGtv deze week een aantal vrouwen die deelnemen aan de ramadan. Vandaag trekken we naar Vilvoorde, waar we afspraak hebben met foodblogster en mama van 3 Keziban Durmaz.

Keziban Durmaz is gepassioneerd door de Turkse keuken en deelt haar liefde voor eten via haar blogkanaal ‘Kitchen of Kezi’, afgekort KOK. “Veel mensen denken bij Turks eten meteen aan durum, maar er is zoveel meer,” vertelt ze terwijl ze de Iftar van vanavond voorbereidt. Op het menu staan onder meer rode linzensoep en Turkse dolma’s. Keziban vindt deelnemen aan de ramadan geen moeilijke opgave. “De eerste dagen is het wat afkicken van de koffie, maar verder is de verleiding niet groot.”

Over een paar dagen vindt het Suikerfeest plaats. Normaal gezien is dat een groot feest met familie en vrienden én met heel veel lekkers. Door corona is het Suikerfeest ook dit jaar beperkt. “Wellicht zal ik alleen mijn ouders kunnen zien. Ik vind het dan ook jammer dat we niet de hele gemeenschap kunnen groeten.”