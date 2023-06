RandKrant wandelt langs Hoeilaartse serristenvilla’s

Elke maand leest de RINGtv-redactie aandachtig RandKrant en lichten we een item uit het magazine. In de editie van juni trekt RandKrant naar de Druivenstreek. We wandelen er langs de serristenvilla’s in Hoeilaart.

Dat de druiventelers in Hoeilaart en Overijse fortuinen maakten, blijkt uit de vele serristenvilla’s die Hoeilaart rijk is. De eerste villa’s werden gebouwd tussen 1880 en 1910. Net voor de Tweede Wereldoorlog telde Hoeilaart maar liefst 160 serristenvilla’s, goed voor bijna een achtste van alle woningen in de gemeente. De architectuur van de villa’s bepalen mee het landschap van de Druivenstreek. “De grootste villa's staan als bakens op de hoogst gelegen plaatsen van het dorp. De andere langs de belangrijkste en oudste invalswegen en vormen er de typische straatbeelden”, klinkt het. “Een nieuwe generatie telers verdienden na de Eerste Wereldoorlog zoveel geld dat ze een ruime, luxueuze konden bouwen.”

Zondag 18 juni wordt de vernieuwde wandeling ‘Wandelen langs Hoeilaartse serristenvilla’s’ officieel ingewandeld. Het is een tocht van 6,5 kilometer die je met of zonder gids kan afleggen. Tijdens de wandeling leer je meer over het verleden van de druiventeelt en de typische architectuur van de serristenvilla’s.