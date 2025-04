Hoeilaart sluit zich opnieuw aan bij campagne #ByByeGazon: “Lui tuinieren is het beste advies”

Als elke Vlaming met een tuin één vierkante meter gras laat groeien, verdubbelt het natuurgebied in Vlaanderen. Dat is het uitgangspunt van de campagne #ByeByeGazon. Net als voorgaande jaren zet Dieter Coppens zich als ambassadeur enthousiast in om burgers te inspireren hun tuin natuurlijker in te richten. “Het beste advies? Lui tuinieren kies een stukje tuin van minstens één vierkante meter en maai het slechts twee keer per jaar: eind juni en eind september”, zegt Coppens, die nog meer tips heeft. “Mensen denken vaak: ik plant een vlinderstruik en dan help ik de vlinders. Maar de rupsen - de baby’s van die vlinders - hebben wilde planten nodig, geen nectar. Denk aan brandnetels, pinksterbloemen, klaver…”

Wetenschappers luiden de alarmbel: vorig jaar werden er in België en Nederland nog nooit zo weinig vlinders en bijen geteld. En ook dit jaar lijkt die daling zich verder te zetten. De bekendste oorzaak is pesticidegebruik, maar de grootste boosdoener is het overmatig maaien van gazons. Een gazon dat regelmatig bespoten, bekalkt, bemest en gemaaid wordt, laat alleen maar gras toe. Dat is een probleem, want daardoor vinden insecten zoals bijen en vlinders steeds minder bloemen en planten die ze kunnen bestuiven en waarop ze zich kunnen voortplanten.