Dumbo & Co. wordt nu nog gerund door de kinderverzorgers en de ouders, maar de eigenaar van het pand wil het gebouw nu verkopen. "De coöperatieve die het nu runt heeft de financiële middelen niet om het gebouw zelf te kopen", zegt Joy Sergeys, schepen van Kinderopvang en Gezinnen. "Vandaar dat wij als gemeente tussenkomen om toch te zorgen dat de 35 plaatsen blijven behouden."

Geen extra middelen

Door het kinderdagverblijf over te nemen wil de gemeente zijn inwoners een rampscenario besparen. Hoeilaart kreeg namelijk geen middelen van de Vlaamse overheid om extra opvangplaatsen te voorzien. Volgens het masterplan van de regering is het aanbod in Hoeilaart namelijk te groot in vergelijking met andere gemeenten uit dezelfde eerstelijnszone om extra middelen te krijgen.

"Cijfermatig gezien zitten wij aan een veertigtal opvangplaatsen per honderd kinderen", zegt Sergeys. "En de buurgemeenten zitten rond de 49 plaatsen. Dus wij hebben toch wel een nóg zwaarder tekort. Natuurlijk, die plaatsen zijn hen gegund, maar wij zitten wel ondertussen met een heel zwaar tekort en onze inwoners voelen dat heel sterk aan."

Nieuwe uitbater

De gemeente wordt wel eigenaar van het pand, maar zal de crèche niet zelf uitbaten. "De 'Wereld van warm' wordt de uitbater. We hebben goede samenwerking", zegt Sergeys. "Ze gaan binnen zes jaar het gebouw opnieuw overkopen en volledig zelfstandig doorgaan. We geven dus enkel een duwtje in de rug, zodat het kinderdagverblijf kan voortbestaan."

Het scenario is nodig, maar zint de schepen niet. "Het is absoluut niet de taak van de gemeente volgens ons, maar op dit moment, omdat we geen steun krijgen vanuit de Vlaamse overheid, zijn we een beetje op onszelf aangewezen", zegt Sergeys. "Daarom zoeken we zelf naar oplossingen voor de tekorten, maar we blijven vragende partij voor overleg en steun vanuit Vlaanderen."