Politiezone Druivenstreek wil fuseren, maar stoot op hindernissen

Kleine zone, grote zorgen

Een fusie zou heel wat problemen wegnemen bij de politiezone Druivenstreek. De financiering van een volwaardig politiekorps kost de gemeenten handen vol geld; schaalvergroting betekent dat er een aantal kosten gedeeld kunnen worden.

Ook kampt de zone met een hardnekkig personeelstekort. Hoeilaart en Overijse zijn moeilijk bereikbaar, gekneld tussen Wallonië en Brussel. In de hoofdstad krijgen agenten bovendien een premie. Daaraan belooft het nieuwe regeerakkoord wel iets te doen, door een Randpremie te introduceren.

Een arrondissement

Helaas, tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Een fusie is niet mogelijk. De provincie Vlaams-Brabant is opgedeeld in twee gerechtelijke arrondissementen, Halle-Vilvoorde en Leuven. Burgemeester van Overijse Lenseclaes laat weten aan de VRT dat de procureurs zo'n gedeelde politiezone niet zien zitten.

Lenseclaes oppert om naar een arrondissement te gaan, maar dan is de vraag of de burgemeesters van de zone Voer en Dijle zo'n fusie zien zitten. Een burgemeester zegt aan de VRT dat een fusie met de zone Druivenstreek hen te dicht bij Brussel zal brengen.