Randsporters: nieuwe online club voor wandel-, fiets- en looproutes in de Vlaamse Rand

De coronacrisis doet ons met z’n allen meer bewegen, ook in de Vlaamse Rand. Veel sporters zijn op zoek naar nieuwe routes om wat meer afwisseling in hun wandel-, fiets- en looptochten te brengen. Leeuwenaar en sportieveling Jeroen Tiebout richtte daarom de online-club ‘Randsporters’ op op de populaire sportapp Strava. “We kunnen elkaar nieuwe trajecten leren kennen. Zo moedigen we elkaar aan om meer buiten te komen en te bewegen”, zegt de initiatiefnemer. “Een win-win, vol nieuwe ontdekkingen in de mooie Vlaamse Rand”, vindt Tiebout. “Via de Randsporters deel je al je loop-, fiets- en wandelroutes met de andere leden van de groep en inspireer je andere Randsporters om hetzelfde traject te volgen. Een eenvoudige en aangename manier om beweegtips uit te wisselen. Sporten is in coronatijden vaak een eenzame bezigheid, maar via deze weg blijven we virtueel met elkaar verbonden”. Lid worden kan via deze link.