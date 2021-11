Ratten teisteren centrum van Merchtem

Op heel wat plaatsen in het centrum van de gemeente Merchtem kampen inwoners met een rattenplaag. Inwoner Henk Willocx roept op om rattenvallen te plaatsen, maar zeker geen gif te leggen. “Dat gif doodt ook honden, katten en kerkuilen die net ratten vangen”, aldus Willockx.

Henk Willockx ziet al ruim twee weken her en der ratten opduiken. “Het wordt steeds erger”, vertelt de Merchtemnaar. “Het gaat om de bruine rat. Die komt massaal uit de riolen omdat ze wegvluchten van trillingen en op zoek gaan naar een nieuwe plek. Ze gaan dan bij de mensen binnen. Ze zijn ook heel erg stout en niet schuw. Ze komen dicht bij de mensen.”

De milieudienst van Merchtem gaat contact opnemen met de provincie om te kijken wat er kan gebeuren. Intussen raadt Henk buurtbewoners aan om rattenvallen te plaatsen. “Jammer genoeg zitten heel wat winkels in de buurt door hun voorraad heen, dus we hopen dat ze snel terug binnenkomen. Leg zeker geen vergif, want dat doodt ook huisdieren die de ratten vangen”, gaat Henk verder.

Als je een rat vangt, raadt Henk aan om die weg te gooien in de vuilzak. “Raak ze niet te veel aan en was daarna meteen je handen. Een rat is namelijk drager van heel wat ziektekiemen”, besluit Henk.