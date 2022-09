Rechtszaak rond dodelijk ongeval Kayleigh uit Asse is uitgesteld

Deze week moest voor de politierechtbank in Aalst de rechtszaak starten over het dodelijk ongeval in het Oost-Vlaamse Nieuwerkerken, nu drie jaar geleden. Daarbij kwam de 14-jarige Kayleigh uit Asse om het leven. Maar de zaak wordt uitgesteld. De advocaat van de verdachte beweert namelijk dat er nog altijd twijfel is of het wel zijn cliënt was die achter het stuur zat.