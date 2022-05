Recordaantal openstaande vacatures in Zennevallei: “Nood aan werkkrachten is erg hoog”

De VDAB organiseert vandaag samen met de lokale besturen van Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een grote regionale jobbeurs in cultuurcentrum ’t Vondel in Halle. Dat is niet toevallig, want de Zennevallei kampt met een recordaantal openstaande vacatures.

Een dertigtal bedrijven stellen vandaag hun vacatures voor in ’t Vondel in Halle. Het voorbije jaar maanden ontving VDAB voor de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw meer dan 3.600 vacatures. Dat is 6,5% minder dan in de twaalf maanden daarvoor, maar er is op dit moment wel een absoluut record in het aantal openstaande vacatures. “De nood aan arbeidskrachten is erg hoog in de regio, het aantal openstaande vacatures steeg aanzienlijk. Het aanbod is erg breed van jobs in de schoonmaak, retail, zorg, bouw, industrie en transport tot functies bij Politie of Defensie”, zegt Johan Viaene, regionaal directeur van VDAB.

De meeste vacatures zijn voor magazijnmedewerkers, bedrijfsanalisten en poetshulpen. Ook de vraag naar leerkrachten lager onderwijs en verpleegkundigen is hoog in de regio. De jobbeurs moet de lokale arbeidsmarkt de nodige zuurstof geven. “De drempel op een jobbeurs ligt ook lager, waardoor ook de tewerkstellingskansen van kwetsbare groepen worden verhoogd”, zegt Valérie Detobel, regisseur sociale economie Zuidwest Rand.