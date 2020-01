Recordjaar voor VOC Malderen, ook inzamelactie succesvol

In het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen zijn vorig jaar alle records gebroken. Sinds de opening in 1987 werden nooit zoveel dieren opgevangen als vorig jaar. Intussen er ook goed nieuws: dankzij gulle giften kan het vogelopvangcentrum ook de volgende jaren zijn werk voortzetten.

In totaal ging het om 7.409 dieren. Dat zijn er heel wat meer dan in het vorige recordjaar 2012, toen 6.258 noodlijdende dieren werden opgevangen. Niet alleen uit onze regio, maar ook uit Oost-Vlaanderen, Antwerpen en het Brussels Gewest komen dieren in Malderen terecht.

De toekomst van het vogelopvangcentrum ziet er intussen ook reuskleuriger uit. De inzamelactie die werd opgezet heeft heel wat geld in het laatje gebracht. Het terrein waar een groot deel van het centrum gevestigd is, werd in novemer vorig jaar te koop gezet. Als het VOC de grond niet zelf kon aankopen, vreesden de medewerkers voor het voortbestaan van het centrum.

“Dankzij financiële bijdragen van onze 2.084 leden en honderden sympathisanten zijn we er bijna in geslaagd het geld, 330.000 euro in totaal, samen te krijgen die ons in staat moet stellen om de grond aan te kopen. Momenteel ontbreken we nog 42.000 euro. Steun is nog altijd welkom”, zegt het vogelopvangcentrum.