Recordpriester wordt ereburger Machelen

Het ere-burgerschap werd goedgekeurd door de Machelse gemeenteraad op voorstel van raadslid Danny Gooris. Sinds de geboren Kempenaar Vital Orolé in 1956 op zijn drieëntwintigste naar Diegem kwam, zegende hij al 1800 huwelijken in, deed hij 2700 begrafenissen en vierde hij 1375 doopsels. Uit erkentelijkheid voor zijn inzet ten dienste van de katholieke kerk mocht de populaire Diegemse priester eerder dit jaar op audiëntie bij paus Franciscus. Vital Orolé is nog maar de tweede ereburger van Machelen. De eerste was Joanna Turcksin, beter bekend als 'Woinke Turck'. Zij is nog altijd de oudste vrouw ooit in België. Toen ze in 2002 stierf, was ze 112 jaar en 186 dagen jong.