Reeks 11.11.1918/2018: Duizenden dopjes vormen vredesduif

Zondag 11 november is het precies 100 jaar geleden dat na vier ellendige oorlogsjaren de Wapenstilstand werd getekend tussen België, de geallieerden en Duitsland. RINGtv neemt daarom elke weekdag een evenement onder de loep dat in onze regio wordt georganiseerd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Wapenstilstandsdag. Vandaag brengen we een bezoekje aan de Plantentuin Meise waar enkele duizenden opmerkelijke klaprozen staan die samen een vredesduif vormen.

Wie Plantentuin zegt, zegt planten en bloemen en welke bloem symboliseert meer het leed dat de Groote Oorlog teweeg bracht dan de klaproos? Er staan er ruim vijfduizend in de buurt van het kasteel van Bouchout, maar het zijn wel bijzondere exemplaren.

"Het zijn klaprozen die gemaakt zijn van petflesdopjes; We hebben daarvoor geopteerd omdat het nu moeilijk is om nog klaprozen te zaaien en zeker niet om het effect te bereiken dat ze in een veld staan," zegt Pierre Franck van Plantentuin Meise.

Een jeugdhuis uit Aalst sorteerde de rode dopjes uit hun voorraad. Vrijwilligers smolten en krulden de dopjes om tot bloemblaadjes en de leerlingen van BUSO Sint-Franciscus uit Roosdaal monteerden de klaprozen. Vijfduizend poppies in Flanders Fields dus, maar die zijn niet zomaar in het wilde weg gezaaid, of beter, geplaatst.

"We wilden er een figuur in brengen, nu dat zie je niet als je er zo naar kijkt maar vanop het terras van het kasteel kan je zien dat het een vredesduif is, het symbool voor de gevallen soldaten," zegt Frank.

De klaprozeninstallatie in Plantetuin Meise is nog de hele maand november te bezichtigen.