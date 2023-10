Regen spelbreker op Dag van de Jeugdbeweging: Halle wijkt uit naar De Kazerne

Het is vandaag de Dag van de Jeugdbeweging. In heel Vlaanderen worden leden van jeugdbewegingen gevierd. Ook in Halle. Daar vindt traditiegetrouw een ontbijt met ‘bokes met choco’ plaats op de Grote Markt, maar door het slechte weer wijken de jeugdbewegingen voor één keer uit naar JC De Kazerne.

Leden van de Chiro, JNM, Scouts Gidsen Vlaanderen, de Speelpleinwerking en andere organisaties verzamelen vanmorgen in JC De Kazerne. Normaal gezien trekt het jong geweld naar de Grote Markt in Halle, maar door de regen is vanmorgen JC De Kazerne de place to be om hun engagement in een jeugdbeweging te vieren.

Ook in andere gemeenten in onze regio worden jeugdbewegingen vandaag in de kijker geplaatst. In Merchtem wordt ook samengekomen en in Gooik trakteert het gemeentebestuur alle leden van jeugdverenigingen van 15 tot 17 uur op een drankje aan stelplaats de Leerbeek.