Regiogids zet toeristische troeven Groene Gordel in de kijker

De nieuwe, gratis regiogids Groene Gordel is viertalig en telt 168 pagina’s. Je vindt er zowel de topattracties als de kleine verborgen parels in Groene Gordel rond Brussel. “Een frisse Geuze of een lekker witloofmenu onder de kerktoren met zicht op een kasteel zijn van die momenten om te koesteren”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Toerisme. “We tonen met de regiogids toeristen, expats, Brusselaars en ook de eigen inwoners de weg in deze adembenemende regio. Het concept van deze gids is zo opgevat dat hij bruikbaar is voor verschillende doelgroepen. Er is aandacht voor de topattracties, toeristische thematische lijnen en praktische tips per gemeente. De mooie foto’s geven goesting om de Groene Gordel te bezoeken. Dankzij QR-codes krijgt men meer informatie over fiets- en wandelroutes." Je vindt de Nederlandstalige gids vanaf 1 juli bij de lokale toeristische diensten. De meertalige versies volgen in augustus.