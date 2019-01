Regionale televisie blijft het goed doen

Nieuws uit eigen huis, dat we niet zonder trots brengen. Het gaat goed met de regionale omroepen in Vlaanderen en Brussel. Dat blijkt uit een waarderingsonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid.

De regionale omroepen moeten voor hun informatieve programma's een waarderingscijfer van 7 op tien halen, dat is de norm die de Vlaamse overheid oplegt. Uit het onderzoek van onderzoeksbureau Why5 blijkt dat alle regionale omroepen die norm halen.

Dirk De Weert, hoofdredacteur RINGtv: “Niet alleen alle zenders halen ruim 7 op tien, ook al hun informatieve programma's. Bovendien zegt 85 procent van de kijkers dat ze even veel of meer kijken dan het jaar voordien en is de regionale omroep, samen met de regionale pagina's van de grote kranten, veruit de belangrijkste bron voor regionaal nieuws.”

De nieuwsuitzendingen werden ook meer in detail onder de loep genomen en ook daar is de waardering voor de regionale journaals zonder meer top. De Weert: Meer dan 90 % vindt onze nieuwsuitzendingen erg betrouwbaar, actueel en kort op de bal. 85 % vindt ze ook aantrekkelijk om naar te kijken.”

Ook opvallend in dit tijdperk van digitalisering: een overweldigende meerderheid van de kijkers nog altijd naar RINGtv via het tv-scherm en niet via computer of smartphone. En dat is dan weer goed nieuws voor de adverteerders.