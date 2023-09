Reliekschrijn van de heilige Thérèse Van Lisieux 24 uur te bewonderen in Vilvoorde

Vanmorgen ontving het klooster van de karmelietessen in Vilvoorde het reliekschrijn van de heilige Thérèse Van Lisieux. De aanleiding van deze speciale gebeurtenis is de biënnale van UNESCO die Thérèse wereldwijd als voorbeeld stelt voor universele vrede. Het schrijn blijft 24 uur in Vilvoorde en wordt dan overgebracht naar de basiliek van Koekelberg.

Thérèse Van Lisieux, geboren in 1873, was een meisje uit een welstellend gezin. Al op jonge leeftijd verloor ze haar moeder en dat had een grote impact op haar. Nadat haar 2 oudere zussen intraden in het klooster, trad ze op haar 15de zelf ook in. Thérèse was amper 24 jaar oud toen ze tuberculose kreeg en stierf. Na haar dood werden haar dagboeken uitgegeven onder de titel 'Het verhaal van de ziel'. Dat boek werd een bestseller en is vertaald in vijftig talen.

Er ontstond een hele cultus rond de karmelietes die in 1923, honderd jaar geleden, zalig werd verklaard door Paus Pius XI. Om ook heilig te kunnen worden verklaard, waren er twee miraculeuze genezingen nodig. Eén van de genezingen die de doorslag gaf, was die van Maria Pellemans. Pellemans was een jonge vrouw uit Schaarbeek die aan tuberculose leed en in 1923 een bedevaart ondernam naar Lisieux. Na enkele bezoeken aan het graf van Thérèse was Pellemans op slag genezen.

Geïnteresseerden kunnen het reliekschrijn tot morgenmiddag in Vilvoorde bezoeken.

Straks een verslag in het nieuws.