Renovatie gemeentehuis Wemmel zal vijf jaar duren

“Een renovatie van het kasteel aan de Folletlaan is nodig”, vertelt schepen van Grondgebiedszaken Raf De Visscher (LB Wemmel). “Er is waterinsijpeling en er zijn verzakkingen. Een renovatie is niet zo eenvoudig, want het kasteel heeft een bijzondere erfgoedwaarde. Om aanspraak te maken op subsidies, moet het kasteel ook volgens strikte bepalingen van Onroerend Erfgoed worden gerestaureerd.”

“We startten daarom een traject op met ERF, de Erfgoedstichting van Vlaams-Brabant. We keurden daarvoor op de gemeenteraad een overeenkomst goed met ERF. Die wil een voortrekkersrol spelen bij het veiligstellen van belangrijk onroerend erfgoed in onze provincie. ERF krijgt vijf jaar het beheer van het kasteel en zal in samenspraak met het gemeentebestuur een architectenbureau aanstellen om de plannen te realiseren. Die overeenkomst kan altijd worden verlengd. In samenspraak met ERF zal het kasteel dan gerenoveerd worden.”

Achterbouw

Het gemeentebestuur wil samen met de renovatie het kasteel functioneler en ruimer maken. “Daarom plannen we in samenspraak met ERF een achterbouw”, zegt de schepen. “Die zal niet breder zijn dan het kasteel zelf en komt op de plaats waar nu het kleine amfitheater in het park achter het kasteel is,. Daar vonden vele jaren geleden nog voorstellingen plaats. Het wordt een uitbouw die onder het niveau van het kasteel ligt, zodat het zicht op het kasteel bewaard blijft. De wandelweg die nu achter het kasteel en het amfitheater loopt, komt bovenop de uitbouw.”

Het kasteel kent een lange geschiedenis sinds de Middeleeuwen en doet sinds 1938 dienst als gemeentehuis. Het kasteel en de omgeving zijn sinds 1953 erkend is als monument, sinds vorig jaar is het ook erkend als bouwkundig erfgoed.

Foto: de achterzijde van het kasteel, waar de aanbouw komt.