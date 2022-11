Renovatie viaduct van Vilvoorde op de lange baan: “Pas begin volgend jaar duidelijkheid”

De grootscheepse renovatie van het viaduct van Vilvoorde heeft al bijna een jaar vertraging opgelopen. De werken zullen wellicht pas echt van start gaan in de loop van 2023. "Blijkbaar is alles toch complexer en financieel ook duurder dan gedacht", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap, dat de werken aan de Ring coördineert.

Eind 2020 werd een monsterbedrag van 260 miljoen euro goedgekeurd voor een grondige renovatie van het viaduct van Vilvoorde, dat intussen 44 jaar oud is. Niet dat er plots grote mankementen zijn opgedoken. Bij technische inspecties in 2017 bleek nog dat het gevaarte in redelijk goede staat verkeerde. “Het viaduct is destijds gebouwd om honderd jaar mee te gaan, maar het is normaal je één van de grootste kunstwerken van het land na meer dan vier decennia een serieuze upgrade geeft”, klonk het toen.

De renovatie van het viaduct moest normaal dit jaar van start gaan en een zestal jaar duren. Maar er is nog geen enkele activiteit te bespeuren. Volgens De Werkvennootschap is er niet echt één specifieke oorzaak. “Onze timings zijn sowieso altijd bijzonder optimistisch”, reageert woordvoerder Marijn Struyf. “Toen we hierover communiceerden hebben we altijd gezegd dat de studies door de aannemer nog moesten afgerond worden. Blijkbaar blijkt alles toch complexer en financieel ook duurder dan gedacht, waardoor we het project opnieuw met minister Lydia Peeters en haar kabinet moeten aftoetsen.”

Dat veroorzaakt heel wat vertragingen. “Voor dit soort grote projecten is het ook niet héél raar dat ze met vertraging oplopen. We zitten nu in inhoudelijke en financiële besprekingen met de aannemer. Er gaat wellicht pas tegen begin volgend jaar duidelijkheid zijn”, aldus Struyf.