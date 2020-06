Restauratie voor standbeeld Oud-Soldaat

Het bekende bronzen beeld Oud-Soldaat staat al een eeuw op de Krekelendries. Het werd nu van z’n sokkel gehaald en de betonnen sokkel wordt vernieuwd. “De betonplaten begonnen te scheuren”, zegt burgemeester Maarten Mast.

De restauratie van het beeld en de heropbouw van de sokkel in hardsteen zullen normaal zo’n veertien dagen duren. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om het plein te verfraaien en te vergroenen. "Het standbeeld staat momenteel geprangd tussen parkeerplaatsen en valt zo minder op. We willen het meer tot zijn recht laten komen op de Krekelendries en tegelijk het plein aangenamer maken voor zwakke weggebruikers en om er even te verpozen", aldus de burgemeester. Omwille van corona komt er geen grote inhuldiging van het monument.

Het oorlogsmonument op de Krekelendries is een ontwerp van beeldhouwer Ferdinand Gysen, die er volgens het archief en geschiedschrijving van de Heemkring Soetendaelle destijds zo’n 25.000 frank voor ontving. Het monument eert de militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en brengt vandaag ook hulde aan de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. De teksten op de gedenkplaten werden uitgevoerd door steenhouwer Hendrickx uit Asse. Beeldhouwer Ferdinand Gysen beeldde een soldaat uit met een geweer in de hand, dat gericht is naar het oosten, in de richting van Duitsland.