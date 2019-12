Revalidatieziekenhuis Inkendaal in 1 groep met UZ Brussel

Het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek en het UZ Brussel werken al langer samen. Die samenwerking wordt nu nog versterkt en dat moet ook de patiënten ten goede komen. Wie in het UZ Brussel de acute revalidatie achter de rug heeft, zal de rest van z’n traject afwerken in Inkendaal. “Via deze structurele en duurzame samenwerking evolueren we naar een betere integratie van revalidatietrajecten in onze regio. Daarbij werken de zorgverstrekkers van de eerste lijn, de netwerkziekenhuizen, residentiële en thuiszorg nauwer samen. Als supraregionaal expertisecentrum bieden we zo hoogwaardige revalidatie en zorgprogramma’s op maat van kinderen en volwassenen,“ licht Sofie Blancquaert, algemeen directeur van het Revalidatieziekenhuis Inkendaal toe.