Rijdt trambus straks door Halle en Sint-Pieters-Leeuw?

Vanaf 28 juni vervoert de Ringtrambus pendelaars tussen de luchthaven van Zaventem en UZ Brussel. In aanloop daarvan werd de trambus getest in Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Dat brengt de gemeenten op ideeën. “Er zijn objectieve redenen om te pleiten voor een trambus op lijn 170”, zegt Leeuws schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA).

De lijn 170 rijdt tussen het Zuidstation in Halle richting het station van Halle. "We willen, samen met de stad Halle, van ons laten horen om over een vijftal jaar de volgende in de rij te zijn om de trambus te ontvangen. Die zijn stiller, zachter en hebben meer capaciteit. Er zijn objectieve redenen om te pleiten voor een trambus op lijn 170, die tot één van de tien drukste lijnen van het land behoort”, aldus Leeuws schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA).

Ook de stad Halle lijkt overtuigd. Uit de testen afgelopen week blijkt volgens Hals schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroucke (Groen) dat er maar één knelpunt was, namelijk aan de Arkenvest. Maar zowel Halle als Sint-Pieters-Leeuw willen het voorstel officieel voorleggen aan De Lijn.

De vervoersmaatschappij laat weten dat er nog concrete plannen zijn, maar is niet verbaasd over de interesse. “Het spreekt voor zich dat de trambus interesse opwekt. Dat was al zo van bij de eerste testritten. Het is per slot van rekening een heel nieuw vervoermiddel voor Vlaanderen”, zegt Sonja Loos van De Lijn in Het Laatste Nieuws.