Ring rond Brussel in tien jaar tijd nog nooit zo rustig

De ochtendspits op de Ring rond Brussel was in tien jaar tijd nooit zo rustig als vorig jaar, met uitzondering van de coronajaren. Dat besluit het Vlaams Verkeerscentrum in haar nieuw jaarrapport. Zonder de vele wegenwerken op de Ring zou de daling nog groter geweest zijn, klinkt het.

Hoewel het verkeer fors aangroeide in 2022, rijdt er nog altijd 4 procent minder verkeer op de Vlaamse snelwegen dan voor de coronacrisis. Tegelijk is de globale filedruk weer helemaal terug. Dat is vooral het gevolg van de zware Antwerpse files.

De files rond Antwerpen braken alle records in 2022. In tien jaar tijd is er een stijging van 120 procent waar te nemen. Files rond Antwerpen beginnen ook almaar vroeger in de namiddag. Het effect van de Oosterweelwerken en de kapotte brugvoeg op het Viaduct van Merksem speelt daarin een rol.

Op de Ring rond Brussel zijn spitsmomenten veel minder druk. Pieken zijn te vinden tussen Wemmel en UZ Jette. Daar worden gemiddeld 101.000 voertuigen geteld. Ondanks de lagere intensiteit, kampt de Ring wel met de hoogste verzadiging, vooral tussen UZ Jette en Zellik.