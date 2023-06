Ring ter hoogte van Hoeilaart volledig dicht voor het verkeer

De Ring rond Brussel is ter hoogte van Hoeilaart in beide richtingen afgesloten. Op de Buitenring reed een vrachtwagen tegen een dynamisch tekstbord dat boven de snelweg hangt. Dat gebeurde in Hoeilaart, tussen het op- en afrittencomplex van Groenendaal en de aansluiting met de E411. De Binnenring is ook dicht ter hoogte van het bord, omwille van de technische ingreep.