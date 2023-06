Ring in Zaventem dicht van zaterdagavond tot zondagmiddag

Dit weekend gaat de Ring rond Brussel in Zaventem een tijdlang dicht. Van zaterdagavond acht uur tot zondagmiddag twee uur wordt het tweede laatste deel van de nieuwe brug van de Hector Henneaulaan over de autosnelweg geplaatst.

Voor die klus wordt de autosnelweg in Zaventem volledig afgesloten voor het verkeer van zaterdagavond 20u tot zondagmiddag 14u. Het wordt een huzarenstukje want de brug is zo groot als een half voetbalveld. De werken aan de brug duren al twee jaar en moeten in de zomer van volgend jaar klaar zijn.