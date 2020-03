RINGtv brengt 25 jaar regionaal nieuws uit Halle-Vilvoorde

Op 1 maart 1995 zond RINGtv z’n allereerste journaal uit. En dat was een behoorlijk spannende belevenis. “Die eerste twee maanden waren eigenlijk erg spannend”, blikt hoofdredacteur Dirk De Weert terug. “Ik was op 1 januari '95 in dienst gekomen, alle andere leden van de redactie moesten nog worden aangeworven. Er was een examen met 200 mensen. Daar kwamen drie kandidaten uit, maar die hadden geen tv-ervaring. We hadden dus maar 3 weken tijd om die op te leiden. Het was dus wel heel erg spannend om op 1 maart van start te gaan.” Ondertussen zijn we al 25 jaar verder. Daarin is er veel veranderd, maar de belangstelling en waardering van het publiek voor de regionale omroepen en RINGtv in het bijzonder, is gebleven. “Dat blijkt uit allerlei onderzoeken, en ook het bereik stijgt”, zegt Dirk De Weert. “Dat zien we aan de cijfers van Proximus en Telenet. Meer en meer mensen kijken opnieuw naar regionale televisie. RINGtv is een financieel gezonde zender, die volop bezig is om een crossmediaal medium te worden. De toekomst ziet er mooi uit.”

Onze eerste nieuwsuitzending kan je vanavond op tv en via onze website nog eens helemaal bekijken. Elke avond van deze week krijg je een van de meest memorabele uitzendingen van de voorbije 25 jaar te zien.