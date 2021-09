RINGtv-peloton trapt topdag De Gordel af

Vandaag vindt de topdag van De Gordel plaats. Na zeven dagen van fietsen en wandelen tijdens de gordelweek in de Vlaamse Rand, vindt vandaag de apotheose plaats met veel animatie en muziek. Het startschot van de topdag werd zopas gegeven aan een aantal gemeenschapscentra van vzw deRand. Daar vertrekken fietspelotons voor de Gordelklassieker. In GC De Zandloper in Wemmel trapte het RINGtv-peloton de topdag op gang helemaal klaar om 100 kilometer te fietsen in de Vlaamse Rand.

De Gordelklassieker door de groene Vlaamse Rand is dé apotheose van de hele Gordelweek. Tijdens de bewegwijzerde fietstocht van ongeveer 100 kilometer leer je de pareltjes van de 19 randgemeenten kennen. Bijzonder tijdens deze editie van De Gordel is het ommetje langs de luchthaven. Deelnemers van de 100 kilometer, maar ook die van de 56 kilometer, fietsen langs de ringweg die eigenlijk niet toegankelijk is voor bezoekers.

Het RINGtv-peloton verschijnt voor de vijfde keer aan de start van de Gordelklassieker. Journalist Kris Vander Gracht trekt het peloton van in het totaal 100 RINGtv-kijkers. In groepen van 20 rijden zij onder begeleiding van wegkapiteins de 100 kilometer. Twee groepen doen dat aan een tempo van 27 kilometer per uur, drie groepen aan 24 kilometer per uur.