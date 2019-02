Robin Wyffels: 16 jaar en toptalent Alpijns skiën

Robin Wyffels uit Herne is 16 jaar en top in het Alpijns skiën. Vorig jaar werd hij Belgisch kampioen bij de U16 en morgen vertrekt hij naar het European Youth Olympic Festival in Bosnië-Herzegovina. RINGtv trok naar de indoor skipiste Snowvalley in Peer waar Robin kind aan huis is.

Snowvalley in Peer. 350 meter lang is deze piste en de sneeuw is van prima kwaliteit. Hier traint Robin vaak. Deze jonge kerel is gepassioneerd door slalom en reuzeslalom.

“Het snelheidsgevoel vind ik leuk. Het gevoel van de sneeuw en de ski’s die terugduwen, dat is geweldig,” zegt Robin over zijn skimicrobe. “Ik kreeg die al vroeg te pakken. Vroeger ging ik mijn ouders op sneeuwvakantie. Toen ik tijdens zo’n reis eens een raceteam aan het werk zag, wist ik dat ik dat ook wou doen.”

Robin lijkt geboren om op de latten te staan. Hij wordt door het BOIC geselecteerd om - samen met 15 andere sporters - deel te nemen aan European Youth Olympic Festival. “Alle Europese landen sturen hun betere skiërs naar het festival. Het moet de jeugd kennis laten maken met hoe het er aan toe zou gaan op een Olympische Spelen,” zegt Robin.

Die spelen zijn dan ook zijn grote droom, net als meedraaien in het wereldbekercircuit. Robin geeft zichzelf 5 jaar. “Robin moet geduld hebben, maar hij is een toptalent. Op de latten weet hij perfect wat hij doet. Als we vragen een detail te veranderen, kan hij dat ook direct toepassen. Dat maakt Robin zo sterk. Het is een topatleet,” besluit Sven Berben, coach van het nationaal skiteam van België.