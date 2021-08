Rode krijgt twee nieuwe bruggen

In Sint-Genesius-Rode starten volgende maand werken aan twee bruggen over spoorlijn 124. Het gaat om de bruggen aan de Paardenstraat en de Gehuchtstraat.

De bruggen zijn 80 jaar oud en dringend aan vervanging toe. Aan de Paardenstaart komt een nieuwe brug, de bestaande brug zal volgend jaar tegen de vlakte gaan. De werken beginnen in september en zullen zes maanden duren. Nadien is het de beurt aan de Gehuchtstraat, waar de brug ook in 2 fasen zal worden gebouwd.