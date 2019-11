Rodenemweg ontsnapt aan gasontploffing

De brandweer werd vrijdagnamiddag opgeroepen voor gasgeur in de Rodenemweg in Halle. Er bleek ernstig explosiegevaar.

In een kelder van een woning in de Rodenenweg werd al vier dagen een verdachte geur waargenomen. Eerst werd gedacht dat de stank uit de riolering kwam, maar toen de brandweer het meettoestel bovenhaalde, bleek het om aardgas te gaan. Er werden zelfs waarden hoog boven de explosiegrens gemeten. Het mag een wonder heten dat er geen ontploffing is gebeurd. Een kleine vonk, van bijvoorbeeld een lichtschakelaar was voldoende geweest.

De brandweerlui en de politie vroegen de bewoners en die van de twee naastgelegen huizen om hun woning te verlaten. De eerste woning werd verlucht, om het explosiegevaar te doen afnemen. Omdat het niet meteen duidelijk was, waar het gas vandaan kwam, werden ook de naastgelegen huizen onderzocht en ook daar werden waarden boven de explosiegrens gemeten. Er werden 15 bewoners uit 5 huizen geëvacueerd. Enkele jonge gezinnen werden tijdelijk opgevangen in politievoertuigen terwijl er naar een noodopvang werd gezocht.

De gasmaatschappij kwam ter plaatse en ook hun metingen wezen op een gevaarlijke toestand. Na een tijdje werd een lek gevonden in een gasbuis in de straat. Na twee uur mochten de bewoners weer naar hun huizen.

