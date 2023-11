Rondweg Asse nog niet voor morgen: “We werken zo snel mogelijk”

De aanleg van de Rondweg in Asse zal nog niet voor morgen zijn. Het voorontwerp is al vier jaar oud, maar door de vele opmerkingen die inwoners hebben gegeven, moeten er bijkomende onderzoeken en metingen gebeuren. "De werken zullen de eerste vijf jaar niet beginnen", zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Vandaag kreunt de gemeente onder de passage van 24.000 voertuigen per dag. Al dat verkeer rijdt over de steenweg die dwars door de handelskern van de gemeente loopt. Tijdens de spitsuren staat er vaak file op de steenweg. Met de nieuwe rondweg zullen we het doorgaande verkeer - en dus ook de file - uit het centrum weghalen. Aan het project wordt al jaren gewerkt. Volgens de planning moest het ontwerp van de rondweg eind dit jaar in een projectnota gegoten worden. Maar die deadline zal niet gehaald worden.

"Wij hebben in 2022 een grote consultatieronde gehouden en sindsdien zijn wij aan het werk gegaan met de ideeën, met de bezorgdheden die de mensen toen geuit hebben", zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. "We zijn het ontwerp verder aan het uitwerken en zijn ook begonnen aan de milieustudies. Die moeten enerzijds in kaart brengen wat de impact van de rondweg op de omgeving zal zijn. Op basis daarvan trekken we conclusies over de aanpassingen die aan het ontwerp moeten gebeuren."

Eenmaal de plannen vastgelegd zijn, moeten de nodige vergunningen aangevraagd worden en aannemers gezocht worden. Daarna moet de Vlaamse overheid de nodige budgetten vrijmaken voor de aanleg van de rondweg. "We zijn altijd eerlijk geweest dat het een werk van lange adem zou worden. De eerste vijf jaar zullen de werken niet starten, maar we combineren tal van zaken: onteigeningen, milieustudies, ontwerpwerk zodat het toch zo vlot mogelijk vooruit gaat", zegt De Coster.