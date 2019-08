Rookmachine Lenniks jeugdhuis doet brandweer uitrukken

Zaalwachter Dirk Jansegers sloeg zaterdagvoormiddag groot alarm toen hij merkte dat er rook opsteeg uit het dak van de loods van jeugdhuis Qw1i in de Algoetstraat in Lennik.

“Ik deed mijn ronde toen ik mijn dienst had aangevat. Plots zag ik rook opstijgen uit de dakplaten van het jeugdhuis. Ik waarschuwde onmiddellijk de brandweer en voegde er aan toe dat er mogelijk mensen aanwezig waren in het gebouw. Dan ben ik de sporters gaan evacueren, die in de naastgelegen sporthal bezig waren. Dat is vlot verlopen”, zegt Dirk Jansegers.

De brandweer rukte met de grote middelen uit. Toen brandweerlui de loods binnen drongen ontdekten ze dat het niet om een brand ging maar wel om de rookinstallatie van de discobar die aan het werk was. Die rook was zo hevig geworden dat die langs het dak naar buiten was geraakt. Er werd een ventilator ingezet om de rook te evacueren. De politie onderzocht de deuren op inbraaksporen maar die werden niet aangetroffen.