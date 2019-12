Roosdaal scoort het slechtst in Vlaams afvalrapport

Van alle gemeenten in Vlaanderen is Roosdaal nog verst verwijderd van z’n doel om in 2022 het aantal kilo afval per inwoner naar beneden te halen. Ook in acht andere gemeenten van de regio is er nog heel wat werk aan de winkel.

We produceren met z’n allen nog altijd te veel kilo’s huishoudelijk afval in Vlaanderen. Dat blijkt uit het nieuwste afvalrapport van OVAM. In 2018 ging het bij de gemiddelde Vlaming om 145 kilogram. Tegen 2022 moet dat 138 kilogram zijn. OVAM legt elke gemeente een apart streefcijfer om, omdat bepaalde gemeenten bijvoorbeeld meer grote gezinnen of net meer singles tellen dan andere. Roosdaal scoort in het OVAM-rapport het slechtst van heel Vlaanderen. Vorig jaar zette de Roosdaalnaar 243 kilo restafval op de stoep, terwijl dat over amper drie jaar maar de helft meer mag zijn. Volgens de gemeente heeft dat veel te maken met het feit dat er vorig jaar nog veel mensen uit omliggende gemeenten naar het Roosdaalse containerpark kwamen. Dat zou nu niet langer het geval zijn.

Ook in Linkebeek, Asse, Londerzeel, Meise, Sint-Genesius-Rode, Kapelle-op-den-Bos, Merchtem en Hoeilaart moeten er nog stevige inspanningen gebeuren de komende jaren. Die acht gemeenten in Halle-Vilvoorde zijn nog minstens 20 kilogram per inwoner van hun doelstelling verwijderd. Lennik scoort dan weer goede punten: daar is tussen 2016 en 2018 de hoeveelheid restafval per inwoner met meer dan 20 procent gedaald.