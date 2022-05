“Het is de tweede inzamelactie die we organiseren”, vertelt Rudy Luchtens. “In maart ging er al een lichte vrachtwagen met 15 kubieke meter spullen richting Oekraïne. Via een neef van mij die in Polen werkt, zijn we in contact gekomen met een project in Silezië, een regio waar veel Oekraïense vluchtelingen zitten. Daar heeft men vooral voeding, kinderspeelgoed en hygiëne-artikelen nodig.” Volgende week wordt er nog ingezameld in de tuinbouwschool in Pamel en de parochiezaal van Strijtem.